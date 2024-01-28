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經濟

廣州逾120平方米住房放寬限購

【明報專訊】內地樓市陸續醞釀放寬管制消息，廣州更宣布出招，放寬建築面積120平方米以上單位限購令，和較早前只針對個別區域實施放鬆有別，一般預料，廣州此舉有打頭陣作用，市場正觀察其他城市是否跟隨。另圍繞內房的消息不絕，遠洋集團（3377）10組債券產品共約值182.66億元人民幣，獲持有人通過展期。

分析：政策或在其他一線城市落地

廣州市政府辦公廳印發《關於進一步優化我市房地產市場平穩健康發展政策的通知》，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方米以上住房，不會納入限購範圍。今次放鬆措施，比去年9月在廣州市外圍區域如黃埔、番禺、花都、白雲區部分地區放寬限購，只針對地區的做法，明顯有別。

內地媒體「貝殼財經」報道引述易居研究院研究總監嚴躍進指出，今次放寬限購符合預期，在一周前已有討論，說明政策醞釀已久。據克而瑞統計，廣州去年一手住宅成交中，120平方米以上面積單位成交佔比達28%。廣東省住房政策研究中心副主任、首席研究員李宇嘉預料，當地方政府非常重視短期樓市穩定的情况下，這種政策可能會在其他一線城市落地。

遠洋10隻債券展期獲通過 涉183億

此外，內房在推進債務安排及重組方面，陸續取得進展。當中遠洋集團發公告指出，由去年11月至今年1月期間，已召開債權人會議，持有人已通過7支公司債券和3支資產證券化產品的展期方案，共涉及182.66億元人民幣。其另會就兩支定向債務融資工具持有人，商討展期方案，並加快推進補充表決工作，共涉本利31.38億元人民幣。

相關字詞﹕遠洋集團 廣州市政府辦公廳

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