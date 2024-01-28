夫婦1.9萬租維港1號兩房 呎租35元

香港置業高級營業經理吳仁傑表示，啟德跑道區維港1號第2B座中層G室，屬實用536方呎兩房、望內園景，業主以約2.1萬元放租約兩個月，吸引外區客洽詢，經議價後減2000元或9.5%，以約1.9萬元租出、實用呎租逾35元，新租客為一對夫婦，睇樓1次決定承接。

上述單位業主2023年8月以約1253.9萬元購入，現享租金回報率1.8厘。

觀月‧樺峯高層3房月租2.2萬

另外，中原首席分區營業經理王能表示，觀塘月華街觀月‧樺峯，新錄高層D室租賃交投，屬實用636方呎3房連套房間隔，最新以2.2萬元租出、實用呎租約35元；業主於2015年2月以約1034萬元購入，現享2.6厘租金回報率。

藍天海岸3房租2.18萬 租金回報8厘

離島屋苑方面，中原分行經理曹嘉華表示，東涌藍天海岸第1座高層A室，實用802方呎3房連套房及儲物房間隔，可望海景，業主月租叫價2.3萬元，議價後減價1200元或5%，以2.18萬元租出，實用呎租27元，新租客為本地家庭，本身亦是東涌區內租戶；業主2009年4月以328萬元買入，現享8厘租金回報率。

[香港地產]