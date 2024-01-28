瓏碧劈價三成後沽40伙 套現2.3億 本月整體一手成交累增至380宗

明報記者 林可為

根據瓏碧銷售安排，昨日開售的60伙，單位實用介乎213至414方呎，發展商先開賣51伙開放式及1房戶，其中開放式戶折實入場費379萬餘元起，之後再賣9伙位處單邊位置的兩房戶，而相關兩房戶全數獲買家揀選。

瓏碧加推17伙 折實實呎1.66萬起

碧桂園昨晚再公布，瓏碧加推第4號價單涉17伙，碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，今批涵蓋開放式至1房戶，屬原價加推，單位實用213至354方呎，扣除最高21%折扣後，折實價394.7萬至626.4萬元，折實實呎約1.66萬至1.94萬元 。

是次價單4號，較項目2022年中首批第1號價單折實均呎24,520元，低約26%，最快周三（1月31日）發售。瓏碧2022年5月開售至今累積沽約110伙，佔全盤單位總數190伙近六成，估計套現總額約8億元。

多個增優惠變相減價的市區新盤均錄成交，英皇（0163）旗下香港仔澄天，新售出7樓E室，實用286方呎1房戶，成交價448.7萬元、實呎1.56萬元；項目去年底開售至今累售約45伙，料吸金逾2.8億元。早前變相減價、其士（0025）與市建局合作的大角嘴現樓傲寓，新錄今年首宗一手成交，以578.3萬元售出21樓B室，實用331方呎1房戶、實呎1.74萬元。

揚海兩伙撻大訂3房重售 賣平8%

至於大額一手成交，嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸2期揚海，兩個3房連儲物室單位的買家早前撻大訂後，再透過招標售出，單位為第2A座26樓A、D室，實用955和921方呎，分別以3357萬元、2992.6萬元沽出、實呎3.51萬及3.24萬元，買家成交期均至2024年12月31日。相對2021年9月原成交價3633.84萬元及3239.38萬元，上述兩伙的新成交價，皆賣平約8%。

二手方面，代理消息指出，南區大潭豪宅雅柏苑，新錄C座低層望山景3房戶易手，實用2070方呎，原業主累減1480萬元或19%，以6200萬元售出、實呎近3萬元，較銀行網上估價7400萬元低約16%；據悉原業主為金融界名人李啟泰，於2009年約5100萬元購入，帳賺1100萬元或21%。

[香港地產]