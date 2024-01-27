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經濟
2024年1月27日星期六
睇樓手冊
外匯基金全年賺2127億 港股輸155億 回報率5.2% 向政府派息3.7%反低於2022年
反對外匯基金增購港股 余偉文：目標穩定金融
施永青證《am730》獲洽購 強調未落實
摩通料中資電訊股續增派息回購 最看好聯通
林紹波：看重大灣區市場 料國泰去年至少賺86億
美制裁陰霾 藥明系洗倉最多挫兩成 議員提法案禁採購 公司：業務無構成安全風險
大摩：恒指年底目標跌至16000點
港股跌259點穿16000 53億北水淨買增1.9倍
內媒：碧桂園擬售倫敦住宅涉45億
住建部：借貸撐房產名單料月底落地
紛美股東否決新巨豐委5人入董事局
英競爭局查Vod長和合併電訊業務
美核心PCE通脹2.9% 近3年低 分析：聯儲已實現目標 難推遲減息
英特爾業績預測遠遜預期 股價早段挫11%
蘋果將准歐用戶 經第三方下載App
呂麗君晉環4伙全撻訂 料輸1400萬 2021年1.4億掃入 發展商劈價兩成重新沽出
專才效應 一手逾千萬元成交佔比升至28%
CCL跌幅收窄至0.19% 近3個月最小
司徒拔道半世紀3房大宅8.6萬租出
億京元朗橋頭圍地 獲批建1850伙住宅
發展局延長現有工廈地契豁免申請一年
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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