億京元朗橋頭圍地 獲批建1850伙住宅

宏安四山街項目批建676伙住宅

城規會昨日亦審理宏安地產（1243）持有的油塘工業大廈第4座，擬放寬地積比約20%的申請，擬建676伙住宅，總樓面約30.43萬方呎，城規會亦在有附帶條件下批准。資料顯示，上述申請地點位於油塘四山街18至20號，鄰近宏安旗下發展項目曦臺，地盤面積41,687方呎，擬建兩幢26層高的住宅大廈，將提供約676個單位，另第2座住宅基座亦會提供商店、社會福利設施（幼兒中心），以及會所等設施，總樓面約30.43萬方呎。

黃金海岸擴建發展申請獲批

另信和集團黃氏家族持有的屯門黃金海岸，去年提交擴建發展申請，在酒店大樓的私人園景花園改作商業樓面，另加入酒店北面一幅逾4萬方呎的土地作露天停車場，涉樓面約3.49萬方呎，該署亦批准其申請。

此外，赤柱連合道1號錦鳳苑業主，向城規會申請放寬上蓋面積限制，計劃以地積比率0.75倍作重建，興建1座3層高的住宅，提供3伙平均面積約1090方呎的住宅單位，總樓面約3270方呎，預計2026年落成。