司徒拔道半世紀3房大宅8.6萬租出

根據資料，樓齡近半世紀的司徒拔道47A號，對上一宗租務成交，要追溯到2022年12月，一個高層B室，實用面積同為2039方呎，3房1套間隔，以月租7.6萬元成租出，呎租約37元。換言之，同類物業呎租較年多前升近15%。物業1975年入伙，僅提供24伙，梁氏表示，屋苑暫時未有租盤供應。

呎租42元 較一年多前同類升15%

內地專才續成租務市場重要客源。利嘉閣聯席董事武秉強稱，小西灣藍灣半島第9座中層F室，實用面積約506方呎，兩房連儲物房間隔，望屋苑泳池景，以2.08萬元租予內地專才，呎租約41元。業主2017年以約780萬元購入，租金回報約3.2厘。

內地生1.3萬租君譽峰納米樓

另外，年初市場罕錄內地生來港升學租入納米樓個案。美聯高級營業經理謝國安表示，北角君譽峰中層F室，實用面積181方呎，開放式間隔，獲在港升讀大學的內地生客以月租1.3萬元承租，呎租71.8元。業主早於2019年8月約537萬元一手購入，租金回報約2.9厘。