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經濟

香港地產

CCL跌幅收窄至0.19% 近3個月最小

【明報專訊】二手樓價跌勢似有放緩迹象，反映二手樓價指數的中原城市領先指數CCL，最新報146.56點，按周跌0.19%，跌幅明顯較上周公布按周跌幅0.49%收窄。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，有關數字反映1月4日發展局公布今季不推私宅及商業地皮招標當周的市况。楊又指出，政府暫停賣住宅地，釋出救市信號，且拆息持續回落，利率有見頂迹象，刺激買家加快入市，成交明顯增多。CCL單周跌幅收窄，今周跌幅是2023年11月初後近11周、即近3個月以來最小。

CCL連跌兩周共0.68%，指數為364周、近7年新低，重返2017年1月底時水平，指數亦比去年4月168.4點高位累跌12.97%，並較2021年8月191.34點歷史高位跌23.4%。1月24日人行與金管局推出6項深化合作措施，以及人行降準，對本地二手樓價的影響將於下月下旬公布的CCL才開始反映。楊又指出，市場利好利淡消息交錯，港股大幅波動，預計短期樓價走勢反覆調整。

珀麗灣兩房再失守500萬 4年蝕兩成

二手市場持續錄得蝕讓成交，本月暫錄7宗成交的馬灣珀麗灣，再有兩房低於500萬元成交。中原高級資深分區營業經理溫明峯稱，屋苑10座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，以490萬元易手，實呎9228元，做價不但低銀行估價約8%，亦為屋苑同類單位9年新低。原業主2020年5月600萬元買入，帳面蝕110萬元或18%，連使費料實蝕近139萬元或約23%。同座同一面積的最低層戶去年12月508萬元沽出，換言之，一個月內中層戶樓價較低層戶低約3.5%。

將軍澳日出康城LP6出現量升價跌情况，本月暫錄4宗成交，超越上月全月兩宗，均呎則由上月15,623元，跌至本月14,628元，跌幅約6.4%。香港置業首席分區董事劉浩勤稱，屋苑2座中層A室，實用面積866方呎，3房1套連工人套間隔，以1260萬元易手，實呎14,550元，為屋苑同類單位二手成交價新低。原業主2018年9月1508.3萬元一手買入，帳面蝕248.3萬元或約17%，連使費計料實蝕約321萬元或21%。

相關字詞﹕珀麗灣 二手蝕讓 二手成交

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