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經濟
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蘋果將准歐用戶 經第三方下載App

【明報專訊】為配合今年3月生效的歐盟《數碼市場法》（DMA）的監管要求，蘋果公司（美：AAPL）將在歐洲首次允許iOS用戶從App Store以外的途徑下載軟件，購物軟件及銀行服務等也可在其軟件內提供其他支付方式，而用戶亦可預設蘋果Safari以外的瀏覽器，打破蘋果一貫封閉的軟件生態系統。

Meta（美：META）、Spotify（美：SPOT）等正為客戶準備新的下載選項。蘋果App Store負責人Phil Schiller稱，蘋果不得不創造一項技術，讓一個軟件安裝其他軟件，而這本身就存在風險，有可能對客戶設備的私隱、安全和完整性帶來巨大威脅，蘋果正引入技術和政策，盡量降低風險。

料服務業務收入受損

連串改革將在3月發布的iOS 17.4作業系統引入，並會有新的收費模式。自2008年App Store推出以來向開發者收取的30%佣金，將降至17%。對大多數軟件來說，佣金比例將在一年後降至10%。不過蘋果不會在歐盟以外的地區改變佣金政策。

蘋果另將推出一些額外收費，例如那些採用蘋果「應用內購買」系統的軟件，將被收取3%的支付手續費。對於那些12個月內下載量超過100萬次的軟件，無論是經蘋果App Store或第三方商店進行下載，也要在下載量超過100萬次以後，為每次下載支付0.5歐元的費用。

蘋果表示，在歐盟經營的開發商，超過99%向蘋果支付的費用將會減少或持平，只有不到1%的開發商需支付軟件下載費。

此外，在App Store以外銷售的軟件，除0.5歐元的費用以外，毋須任何佣金。這轉變可能會損害蘋果的服務業務收入，而服務業務是蘋果近年的增長引擎。歐洲地區目前為蘋果App Store貢獻約6%銷售額，而App Store全球每年銷售額估計為240億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕反壟斷 改革 App Store 蘋果公司 數碼市場法（Digital Market Act，DMA） 歐盟

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