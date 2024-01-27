英特爾業績預測遠遜預期 股價早段挫11%

過往伺服器中，最重要的零件是英特爾製造的中央處理器（CPU），如今AI伺服器可配置多達8個Nvidia 或AMD的圖像處理器（GPU），再加上一至兩個英特爾的CPU。英特爾財務總監David Zinsner周四在電話財報會議承認，過去幾季數據中心的收入份額，在CPU和GPU之間發生一些轉移。

Tesla本月市值蒸發2100億美元

彭博社稱，對於自動駕駛汽車領域的可程式化晶片及組件，英爾特也面臨增長放緩的問題，加上為企業提供的晶片訂製業務尚未起飛，預示行政總裁Pat Gelsinger要推動的復蘇之路仍然漫長。由於前瞻指引令市場失望，英特爾周四盤後股價挫逾一成，昨早段跌11%。英特爾的預測也引發市場對PC銷情的擔憂，加上消息指戴爾、美光等資助的團體，警告聯想（0992）的筆記簿電腦可能收集美國數據，對美國構成國家安全威脅，拖累聯想股價昨挫近一成。

此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）預告收入增長放慢，導致周四股價暴跌12%，市值單日蒸發逾800億美元。根據彭博億萬富豪榜，Tesla行政總裁馬斯克的身家亦單日蒸發180億美元，總財富降至1980億美元，但仍維持全球首富地位。截至周四，Tesla本月市值已合共蒸發2100億美元，最新市值降至5800億美元左右，被新型減肥藥製造商禮來（Eli Lilly）（美：LLY）超越；後者市值略高於5950億美元。

（綜合報道）

[國際金融]