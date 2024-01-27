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經濟

英競爭局查Vod長和合併電訊業務

【明報專訊】英國競爭與市場管理局（CMA）公布，將調查Vodafone（Vod）英國電訊業務與長和（0001）旗下3英國擬議合併項目。該局表示，初步調查將確定相關交易會否導致市場競爭大幅減少。

查交易會否導致市場競爭大減

該交易涉及兩間公司在英國流動通訊業務合併，並由一間合併公司持有，由長和旗下CK Hutchison Group Telecom Holdings（CKHGT）及Vodafone各佔49%及51%權益。CMA稱，現時當局有最多40個工作日進行初步調查，若發現相關交易導致市場競爭大幅減少，將進入第二階段調查。

CMA行政總裁Sarah Cardell表示，有關交易將牽涉英國電訊市場的兩家主要參與者，對數百萬日常客戶、企業和經濟至關重要，故當局將評估該合併項目在競爭方面所產生的影響。根據《國家安全和投資法案》，英國政府有權審查並干預涉及國家安全的合併。

長和曾表示，待監管機構及股東批准後，雙方預期交易於今年底完成。長和早於2003年3月正式以3英國名義啟動3G業務，以及於2014年及2019年先後啟動4G及5G業務，該集團曾謀求與另一網絡O2合併不果，最終今次與Vodafone英國合併。

相關字詞﹕長和

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