紛美股東否決新巨豐委5人入董事局

【明報專訊】內地液態奶無菌包裝企業紛美包裝（0468）去年獲同業山東新巨豐（深：301296）入主後，捲入蒙牛（2319）及另一奶製品巨企新巨豐股東之一伊利（滬：600887）爭鬥，新巨豐發起召開股東特別大會（EGM）以委任王航等5人入局董事會於昨日表決，最終董事會「先勝一仗」，五項決議均以56.66%至58.25%反對被否決。
董事會先勝一仗 反對票逾56%
新巨豐去年11月要求委任包括其第四大股東王航等5人入局，提出擬委任董事擁有豐富的行業經驗及能力，可為紛美提供有利的意見；加上相關行業聯繫及人脈令董事會組成及管理經驗多元化；亦可改善企業管治。不過紛美董事會表明反對所有議案，指部分客戶已反映關注相關人士有機會取得商業秘密及敏感資料，亦有銀行在新巨豐成為大股東後撤回信貸融資等。兩大獨立投票顧問機構ISS、Glass Lewis亦發報告建議股東反對方案，認為無必要變革董事會。
新巨豐建議5人入局董事會，當中王航的反對票數最高，達58.25%，其他4人包括溫嘉旋、蔡偉康、邱伯瑜及林三福的提名決議案，就以56.66%反對被否決。
紛美昨早宣布停牌，以待發有關重組國際業務的公告，停牌前報1.73元；蒙牛昨收市報17.26元，無升跌。
相關字詞﹕山東新巨豐 王航 紛美包裝 Glass Lewis 企業管治