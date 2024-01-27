紛美股東否決新巨豐委5人入董事局

董事會先勝一仗 反對票逾56%

新巨豐去年11月要求委任包括其第四大股東王航等5人入局，提出擬委任董事擁有豐富的行業經驗及能力，可為紛美提供有利的意見；加上相關行業聯繫及人脈令董事會組成及管理經驗多元化；亦可改善企業管治。不過紛美董事會表明反對所有議案，指部分客戶已反映關注相關人士有機會取得商業秘密及敏感資料，亦有銀行在新巨豐成為大股東後撤回信貸融資等。兩大獨立投票顧問機構ISS、Glass Lewis亦發報告建議股東反對方案，認為無必要變革董事會。

新巨豐建議5人入局董事會，當中王航的反對票數最高，達58.25%，其他4人包括溫嘉旋、蔡偉康、邱伯瑜及林三福的提名決議案，就以56.66%反對被否決。

紛美昨早宣布停牌，以待發有關重組國際業務的公告，停牌前報1.73元；蒙牛昨收市報17.26元，無升跌。