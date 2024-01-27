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經濟

內媒：碧桂園擬售倫敦住宅涉45億

【明報專訊】前藍籌內房碧桂園（2007）繼續出售境外資產。據內媒報道，碧桂園繼近乎全面退出澳洲業務後，正開始退出英國市場，並正考慮出售位於倫敦東部的住宅開發項目Ailsa Wharf。近日集團則已委聘畢馬威（中國）擔任境外債務重組之主要財務顧問。

陸續售境外資產 近乎全面退出澳洲

報道指出，碧桂園於2018年聯同結好控股（0064）購買該地皮，當時計劃開發13棟建築，包括785套住宅和辦公空間，預計2021年完工。施工過程中發現泰晤士河污水管道穿過地塊，導致項目延期和重新設計。項目原規劃可建成952套住宅，總價值約4.5億英鎊（約45億港元）。

上周亦有消息指碧桂園澳洲子公司Risland Australia已就出售悉尼所持地皮達成協議，將以1.57億美元的代價向擁中資背景的私人開發商Avantaus出售其持有最後一幅地皮，意味公司將全面退出澳洲市場。報道指出，Risland已證實達成協議，剝離其在Wilton Greens開發項目的部分權益，但會繼續開發早前已在出售第一期項目。

去年10月，碧桂園亦已將另一個位於澳洲墨爾本附近的住宅項目Windermere中的剩餘地塊，以2.5億澳元的價格賣給了新加坡的星獅地產（Frasers Property）。在去年底碧桂園亦以蝕本價30.685億元人民幣清倉珠海萬達商管1.79%股權。

相關字詞﹕藍籌 內房 碧桂園

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