明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股跌259點穿16000 53億北水淨買增1.9倍

【明報專訊】港股連升3日後，恒指低開後曾倒升最多29點，但大摩報告唱淡，加上藥明系連同多隻重磅科網股下跌，成跌市元兇，恒指再失守16000點，收報15952點，跌259點，並跌穿20天線。國指跌2%，科指跌約3.8%。大市成交額僅略降至1316億元，北水持續捧場，南下合計淨流入53.23億元，較周四增加1.9倍，見本月17日以來最多，且連續3日累計流入91.2億元。

科網股捱沽 聯想挫近一成

全周計，受惠內地出手降準消息帶動，恒指累升4.2%，國指累升4.5%，科指累升1.8%，三大指數見去年12月29日以來最大一周升幅。

ATMJ拖累恒指走低121點，阿里巴巴（9988）曾低見70.25元，逼近70元關口，收報70.9元，跌3.3%，騰訊（0700）跌約2.8%，美團（3690）跌約3.9%，兩日累跌約5.1%。聯想（0992）被傳媒引述意見建議美國政府立法禁止使用聯想電腦，股價跌9.9%。重磅新能源汽車股也走低，比亞迪（1211）和理想汽車（2015）分別跌4.1%和3.9%，拖低恒指23點。

「中特估」做好 分析：仍看升

多隻「中特估」逆市向上，中國鐵塔（0788）升6.5%，中海油（0883）升0.9%，中國石油（0857）升0.7%。第一上海首席策略師葉尚志指出，「多空博弈」更趨白熱化，沽空比例在周內一直超過20％，並在昨天達到23.37％，總體沽空金額307.6億元，且看會否給市場提供一個「逼空」，並引發進一步技術性升勢機會，一些具低估值、高派息特質的「中特估」，如石油、內險、內銀及內地電訊營運商股，相信仍有上升空間。

相關字詞﹕騰訊 阿里巴巴 恒指 藥明系 港股

上 / 下一篇新聞