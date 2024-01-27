大摩：恒指年底目標跌至16000點

看好日股 東證目標較年中高7.7%

大摩在報告中，把恒指在最熊的悲觀情况下，年底目標定為11,000點，較年中目標11,350低3%，亦較去年底跌逾6000點，相當於預測市盈率6.9倍，而在最牛的樂觀情况下，18,500點的年底目標較年中目標價21,500更要低13.9%，相當於預測市盈率8.8倍，即全年料升1453點。國指今年底基本情况目標為5450點，在最熊及最牛情况下，年底目標分別為3600點及6200點。其餘中國股票指數基本情况最新年底目標價，亦都較其年中目標為低（見表）。

對於內地股市能否上行，大摩料取決於政府採取直接和重大的消費刺激政策，有助提高增長預期，顯著刺激消費者信心，以直接影響股市。大摩預期MSCI中國指數今年及明年每股盈利增長7%及9%，但中國市場面對債務、人口結構和通縮等挑戰，未來市盈率可能保持在9.5倍，較MSCI新興市場指數折讓約15％。

大摩亦偏好A股而非離岸中國市場，原因在於A股更偏向製造業、工業和清潔能源行業，對內地寬鬆政策方面會有較大反應。

美銀料內地經濟L形復蘇

另外，美銀首席中國策略師兼大中華區首席金融分析師吳旖預期內地經濟將呈L形復蘇，看好具防守性的國有企業，大中華區消費研究主管羅辰認為，在需求供應疲弱情况下，教育和啤酒可看到相對的彈性優勢。中國研究部聯席主管趙彥琳建議買入黃金、銅及高收益的國企股票。