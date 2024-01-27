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經濟

美制裁陰霾 藥明系洗倉最多挫兩成 議員提法案禁採購 公司：業務無構成安全風險

【明報專訊】美國眾議員兼美中戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher提出《生物安全法案》草案，建議限制中國生物製藥公司進入美國市場，令昨日生物醫藥股份齊挫，觸發藥明系3隻股份股價急挫最多達20%，3股份在港市值蒸發約357億元。藥明康德（2359）指出，注意到法案草案包含有關該集團若干內容，認為有關內容既不恰當也不準確，並指業務發展不會對任何國家的安全構成風險。該集團指出，遵守包括中國和美國在內的各運營地所在國的法律法規。有分析員憂慮，一旦法案通過，藥明的美國業務將大受影響，一如之前華為情况。

此外，在法案草案文件中提及，藥明生物（2269）首席執行官陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職教授，而陳智勝向內地傳媒澄清，個人沒有在軍方任何機構任職過，並認為有關法案只是個別議員的提議，由法案草案通過成為法律的機會率極小，而且需要幾年時間。

首席執行官：法案通過機會極小

不過，藥明系股價齊瀉，其中藍籌藥明生物三度觸發市場調節機制而進入冷靜期，最多曾跌27.8%，低見21.65元，收報24.55元，跌18.1%，見3年低位，成交額約79.3億元，成為成交額最大股份，市值蒸發232億元，系內另一藍籌藥明康德（2359）午後亦急跌並同樣觸發市調機制，收報64.6元，跌16.4%，單計H股市值蒸發49.2億元，A股跌逾10%被跌停，報65.96元人民幣。另外，去年11月17日才上市的藥明合聯（2268）收市亦挫20%。

藥明生物46%收入料來自美客戶

野村國際（香港）中國醫藥研究主管張佳林表示，投資者擔心藥明康德和藥明生物可能被限制與美國公司開展業務。有分析員估計，在去年上半年，藥明生物和藥明康德分別約有46%和66%的收入來自美國客戶，法案通過將對有關公司業務運營產生重大影響。

有關法案草案於周四由眾議院共和黨的Mike Gallagher和民主黨的Raja Krishnamoorthi在眾議院提出，包括建議阻止一些中國生物技術公司授予聯邦合約、撥款和貸款。 此外，若有關法案獲通過生效，將禁止美國向「使用由相關生物技術公司生產或提供的生物技術設備或服務」的上市公司採購設備購買服務，以及與相關實體續簽合同。目前尚未清楚有關法案最終會否提交委員會審議。

藥明康德指出，法案草案尚未生效頒布，立法程序要求眾議院和美國參議院分別在相關委員會審查後，對各自法案版本進行投票以形成最終版本。因此，法案草案內容仍有待進一步審議，並可能變更。該集團正與諮詢顧問關注草案立法程序。

明報記者

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