林紹波：看重大灣區市場 料國泰去年至少賺86億

林紹波接受《21世紀經濟報道》訪問時稱，國泰疫情後為未來做了清晰定位，就是「植根香港，背靠祖國，聯接世界」，認為內地和國際航空公司都不符合該定位，是國泰獨有的優勢。他表示，國泰非常重視大灣區的內地市場，因為香港只有700萬人口，大灣區九大內地城市合計超過8000萬人口，而且年輕人口多，對國際出行需求愈趨增加。以國泰旗下香港快運航空（HK Express）為例，現在每4個乘坐香港快運的旅客，就有一個是來自大灣區內地城市。

香港快運1/4旅客來自大灣區

林紹波稱，國泰現時每周達到180對航班往返香港和內地、有17個航點，其中每日兩班航班從廣州到香港，希望未來繼續增加班次。對於國內航空市場競爭激烈，林認為有競爭才會有進步，「我們競爭的方法是不斷提升服務水平，不斷創新，國泰是首家航空公司在蛇口碼頭建立專屬貴賓室，其他航空公司都沒有」。

國泰去年11月發盈喜，預期去年下半年盈利將超越上半年，為2019年以來的首次錄得全年盈利。林紹波在該訪問中未透露去年全年業績實際表現，但表示國泰去年上半年賺43億元，按下半年表現優於上半年的說法，故去年盈利至少是43億元的兩倍，起碼是86億元，「對於這個成績，我個人非常滿意」。

國泰早前因候命機師不足而取消部分航班，林紹波表示已汲取教訓並加大候命機師數量，以應對出行高峰季節。另今年將繼續增聘人手，林預計集團今年整體人力將再淨增5000人，同時冀明年內地空服員可以達到 1500人左右。