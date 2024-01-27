摩通料中資電訊股續增派息回購 最看好聯通

【明報專訊】市場繼續熱炒「市值管理」概念，摩根大通最新發表報告指出，「電訊三寶」中移動（0941）、中聯通（0762）及中電信（0728）在國務院國資委稱考慮將市場價值管理納入國企管理的績效考核指標後，股價兩日內分別上升13%、8%及6%，同期恒指升幅為6%。該行預期，有關政策將推動中資電訊股在2023財年後為改善股東回報，將持續增加派息比率及強化股份回購，當中最為看好聯通表現。
上調電訊三寶目標價
摩通上調三大中資電訊股目標價，中移動目標價由74.5元調升至83元；中聯通由5元升至7.3元；中電信由4.2元升至5元，亦將聯通的投資評級由「中性」上調至「增持」，其他兩股就維持「增持」評級不變。中資電訊股昨日表現反覆，中移動收市報67.35元，跌0.4%；中聯通收市跌2.4%至5.32元；中電信無升跌。
該行上調三家公司今明兩年每股派息預測3%至11%，以假設派息增加，又預期行業可再次出現2022年第四季至去年首季的價格重估周期。摩通上調聯通AH股的投資評級，基於其在去年第四季潛在盈利反彈，以及相信該股在今次升市當中，將帶來具吸引力的風險回報；調升聯通為三大電訊股H股中首選，次選為中電信，最後為中移動。
指聯通倘加入回購將帶來驚喜
摩通又稱，中移動及中聯通都有H股回購計劃，允許公司回購最多10%股本；前者於2022年2月回購5次後暫停，最近於本月回購200萬股股份，價值1.55億元。雖然中移動沒有關於回購條件的指引，不過國資委推動提高國有企業估值，或推動中移動維持股票回購或擴大回購規模，如中聯通亦回購股票，更將帶來股價上行驚喜。