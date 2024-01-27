摩通料中資電訊股續增派息回購 最看好聯通

上調電訊三寶目標價

摩通上調三大中資電訊股目標價，中移動目標價由74.5元調升至83元；中聯通由5元升至7.3元；中電信由4.2元升至5元，亦將聯通的投資評級由「中性」上調至「增持」，其他兩股就維持「增持」評級不變。中資電訊股昨日表現反覆，中移動收市報67.35元，跌0.4%；中聯通收市跌2.4%至5.32元；中電信無升跌。

該行上調三家公司今明兩年每股派息預測3%至11%，以假設派息增加，又預期行業可再次出現2022年第四季至去年首季的價格重估周期。摩通上調聯通AH股的投資評級，基於其在去年第四季潛在盈利反彈，以及相信該股在今次升市當中，將帶來具吸引力的風險回報；調升聯通為三大電訊股H股中首選，次選為中電信，最後為中移動。

指聯通倘加入回購將帶來驚喜

摩通又稱，中移動及中聯通都有H股回購計劃，允許公司回購最多10%股本；前者於2022年2月回購5次後暫停，最近於本月回購200萬股股份，價值1.55億元。雖然中移動沒有關於回購條件的指引，不過國資委推動提高國有企業估值，或推動中移動維持股​​票回購或擴大回購規模，如中聯通亦回購股票，更將帶來股價上行驚喜。