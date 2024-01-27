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經濟

外匯基金全年賺2127億 港股輸155億 回報率5.2% 向政府派息3.7%反低於2022年

【明報專訊】金管局公布，2023年外匯基金錄得2127億元投資收入，為歷來第四佳年度表現，回報率為5.2%（見圖），主要受惠於債券投資錄得歷年最佳回報。去年外匯基金向財政儲備支付175億元，較前年的260億元少。政府財赤較預期嚴重，對於能否增加向財政儲備的支付，副總裁李達志表示，過去按每年回報向政府派息令政府在安排財政時出現困難，現時外匯基金派息以6年平均回報率計算，做法行之有效，政府亦跟隨上述做法。

明報記者 歐陽偉昉

外匯基金另向政府基金及法定組織支付165億元，合計支付340億元，存款息率為3.7%，相對2022年為481億元和5.6%。李達志表示，以往撥予政府的收益依照當年投資收入表現，但市場波動會影響給予政府的收入，在虧損年度甚至沒有派息，令政府難以安排財政。自2007年起，外匯基金按過去6年平均回報率派息，他指即使2022年外匯基金虧損2054億元，政府仍有可觀派息，現時做法好處是較為平衡和穩定。

按6年平均回報派息 方便政府安排財政

去年債券收益率創新高，外匯基金獲得可觀利息收入，去年第4季末市場預期美國將在今年減息，帶動債價回升，金管局去年債券投資收益高達1440億元，單計去年第4季高達703億元。美股暢旺帶動去年全年港股以外的環球股票錄得732億元投資收入，不過香港股票則虧損155億元。去年非港元資產外匯估值下調5億元，去年首3季的長期增長組合估值上調115億元。

對於今年表現，金管局總裁余偉文認為市場存在不少不明朗因素，現時全球金融市場仍面對很多挑戰。雖然市場普遍預期，主要央行加息周期完結，但通脹回落至央行目標水平的時間仍是未知之數。市場預期聯儲局會在短期內減息，一旦最終減息時間和步伐，與市場期望出現落差，可能引致資產價格出現較大波動和調整。他認為現時減息也不會回到疫情時的低息水平，因此實際減息幅度並不明確。

李達志：債息收入今年仍有一定支持

除息口因素，余偉文又指加息對全球實體經濟影響逐漸浮現，企業盈利和經濟增長或開始放緩，或為全球資產市場帶來非常大的不確定性。此外地緣政治風險會繼續是最大不明朗因素，今年為關鍵選舉年，為市場額外增添更多變數，為外匯基金投資帶來挑戰。

面對複雜多變的投資環境，余偉文表示，當局繼續會以保本先行，長期增值為投資原則，謹慎和靈活地管理外匯基金、作出適當的防禦部署，並維持高流動性。李達志則指，今年債息回落不會回到零息，會對債券利息收入有一定支持，惟股市受多個因素影響，表現難作前瞻預測。

相關字詞﹕李達志 財政儲備 外匯基金 金管局

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