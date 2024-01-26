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經濟
國際金融

歐央行：討論減息為時過早

【明報專訊】歐洲央行連續第3次會議利率按兵不動，符合市場預期，並再次向市場釋出毋須急於減息的信號。歐洲央行行長拉加德昨確認，可能在今夏開始減息的看法。她上周在達沃斯世界經濟論壇首次透露可能於今夏減息，她昨天確認維持這觀點。不過她同時補充，歐洲央行管理委員會的共識，是「討論減息為時過早」，強調貨幣政策將繼續按數據決定，政策行動沒有任何固定日程。

維持利率不變 符預期

拉加德認為，歐元區去年12月通脹上升是意料之中，並強調是由基數效應造成，並不影響歐洲央行官員認為通脹正在降溫的看法。不過她表示，通脹仍要進一步回落，歐洲央行才能有足夠的信心，確認通脹將在適當的時間內達成目標。

歐洲央行的議息聲明指出，基礎通脹的下降趨勢仍在持續，過去的加息措施繼續有力地傳導到融資環境。隨着融資條件收緊，需求受到抑制，有助於遏抑通脹。歐洲央行重申，將確保政策利率在「足夠長的時間內」，維持在「足夠限制性的水平」，根據目前的評估，只要目前的關鍵利率水平維持足夠長的時間，將為實現2%的通脹目標帶來重大貢獻。

期貨市場數據顯示，交易員昨押注歐洲央行4月開始減息的概率為62%。市場人士認為，歐洲央行的表態，反映其不願開始減息，儘管市場對其施加的壓力愈來愈大。歐元兌美元昨晚跌0.5%至1.0828左右。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕通脹降溫 歐元 減息預期 歐洲央行 拉加德(Christine Lagarde)

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