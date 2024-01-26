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經濟
國際金融

美GDP季升3.3% 遠高預期 受惠消費強勁 反映經濟仍具韌性

【明報專訊】儘管美聯儲大幅加息，美國經濟仍然穩健。受惠於強勁的消費者支出，美國第4季GDP初值，按季折合成年率增長3.3%，雖較第3季的4.9%升幅顯著放慢，卻遠高於分析師預期的2%升幅，反映美國經濟仍出乎意料具韌性。美國2023年全年GDP增長2.5%，高於2022年向下修訂至1.9%的升幅，避過了市場人士去年初恐美國經濟陷入衰退的擔憂。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家James Knightley表示，去年美國經濟增長確實強勁，本來預期消費者財政惡化，但他們的消費仍然強勁。最新GDP數據對減息預期影響不大，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注本月底美聯儲按兵不動，3月減息的概率雖略為提升，但仍然不足五成。交易員繼續維持5月開始減息的預期。

3月聯儲減息概率不足五成

美國經濟增長持續穩健，推動美股三大指數早段上漲，科技股普遍向上。根據CNBC取得微軟（美：MSFT）的內部備忘，微軟的遊戲部門將裁員1900人，相當於該遊戲部門2.2萬員工的9%，裁員行動距離微軟完成對動視暴雪收購僅3個多月。微軟股價早段再創新高。

上季PCE物價升幅放緩至1.8%

受AI業務推動，IBM預測全年收入增長勝市場預期，股價早段急升逾一成。不過特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第4季業績遜於預期，並警告增長將會放慢，股價早段挫一成（詳見B2版）。美國聯邦航空管理局（FAA）批准了波音737 Max 9飛​​機復飛的檢查標準，為Max 9復飛鋪路，不過737 Max系列仍須暫停擴產，消息拖累波音（美：BA）股價早段挫逾5%。

迹象顯示，美國通脹增長持續放緩，第4季個人消費支出（PCE）物價指數按季增長1.8%，較第3季的2.6%增幅有所放緩。剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數，第4季按季增長2%，增幅與第3季一致。

通脹增長放慢之際，消費支出推動了經濟擴張。第4季個人消費支出，按季折合成年率增長2.8%，升幅略低於第3季。美國經濟的韌性，某程度反映了勞動市場的彈性，整體招聘仍然活躍，且薪酬增長強勁，支撐了消費支出。此外，美國聯邦及地方政府的支出增長，以及美國私人投資額增加，也是第4季增長較預期強的因素。

分析認為，疫情期間維持接近零的利率，使一些企業和家庭能鎖定較低的借貸成本，有助美國避免在加息環境下陷入衰退。普遍分析預期，美國經濟今年仍將繼續增長，但增速可能放慢。美聯儲今年稍後的減息措施，料將支撐今年的美國經濟。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕裁員 微軟 消費支出 通脹 美股 減息預期 美國

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