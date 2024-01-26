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經濟

香港地產

凱滙4房買家撻訂 料遭殺訂120萬

【明報專訊】綜合市場資訊，2024年1月至今主要新盤累積錄約37宗撻訂個案，當中約33宗，是相關買家於簽署正式買賣合約後取消交易（即主要屬撻大訂），其中信置（0083）牽頭、已屆現樓的觀塘凱滙，據成交紀錄冊顯示，新錄一宗撻訂，為第1座48樓A室、屬實用1092方呎4房戶，去年7月售出，連車位成交價2400萬元、實呎2.19萬元，以買家遭沒收5%訂金計，涉約120萬元。項目現餘下上述單位未售，發展商已安排於1月29日，即下周一重新招標發售。

揚海一日內連錄兩宗撻訂

此外，嘉里（0683）牽頭的黃竹坑港島南岸揚海，本月至今暫錄9宗撻訂，最新一日內連錄兩宗終止買賣個案，包括第2A座26A室，實用955方呎，3房1套間隔，成交價3633.84萬元、實呎約30,851元；另一宗為2A座26D室，實用921方呎，3房1套間隔，成交價3239.38萬元、實呎35,172元，兩宗成交的買家均採建築期付款計劃，料遭發展商殺訂分別約363.4萬元及323.9萬元，前者更為本月暫時撻訂個案中涉及金額最多。

Elize PARK今開示位予公眾參觀

最快下周開價、並於農曆新年前發售的樂風旺角單幢新盤Elize PARK，料為新春前一手市場最後一個推售的全新盤，今日下午正式向公眾開放位於佐敦莊士倫敦廣場的示範單位。

ONE SOHO連沽兩伙 吸金1554萬

同區另一個新盤、信置及市建局等合作、已屆現樓的旺角山東街ONE SOHO，新近連沽兩伙，包括1個連天台特色單位，為29樓B7室，實用320方呎1房間隔、連235方呎天台，成交價約725.1萬元、實呎2.26萬元；另25樓A5室，實用374方呎兩房間隔，以約829.2萬元沽出、實呎2.21萬元。ONE SOHO自2021年5月開售至今累沽248伙，佔項目單位總數322伙近八成，套現逾17億元。

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