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經濟

香港地產

美孚頂層無𨋢到一房售388萬 10年蝕6%

【明報專訊】部分買家趕在農曆新年長假前入市，二手市場近期交投暢旺，但仍以低價成交為主。十大屋苑之一的老牌屋苑美孚新邨，更有兩房戶成交價跌穿400萬元大關。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，屋苑第5期恆柏道1號頂層單位，實用437方呎，原則兩房現改一房、望園景，原於去年1月560萬元放盤，其後隨市况下調，加上升降機不能直達該樓層，經議價以388萬元售出，累減172萬元或31%、實呎8879元，成交價料為屋苑3年新低。

成交價料屋苑3年新低

同層另一同類437方呎兩房戶，去年5月成交價為520萬元，即約8個月跌132萬元或25%。上述單位原業主2014年3月以398萬元購入，持貨約10年，帳面仍蝕10萬元或2.5%，連使費料實蝕約25萬元或6%。

新城市廣場兩房遺產貨804萬沽

中原分區營業經理侯惠良表示，沙田及大圍區本月暫錄約61宗二手買賣，按月升約兩成多，其中沙田新城市廣場3期佔3宗，最新位於3座中層B室，實用578方呎，兩房間隔，為遺產貨，以803.8萬元成交，實呎13,907元，呎價為屋苑最少3年來首次跌穿1.4萬元水平，成交價亦為屋苑最少3年新低，重返約2016年水平。原業主1991年121.6萬元購入，33年來物業帳面升682.2萬元或約5.6倍。

美聯高級分區營業經理曾祥聰表示，屯門指標屋苑瓏門第6座中層G室，實用483方呎兩房設計，原業主早前以750萬元放售，而買家為新盤向隅客，早年來港工作，有見區內同類單位樓價回落，最終以675萬元承接，實呎13,975元。原業主2014年487.8萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約187.2萬元或38%。利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園本月至今暫錄約10宗二手成交，較上月全月錄約7宗增逾四成，其中第17座中層F室，實用556方呎兩房間隔，原業主放盤3個月，以820萬元易手，實呎14,748元。原業主2008年11月、即金融海嘯期間以360萬元買入，持貨逾15年，帳面賺460萬元或1.3倍。

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