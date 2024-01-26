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經濟

香港地產

凱施元朗舖6200萬沽 10年跌7800萬 鄧成波家族減價逾一成 16億放售觀塘一籃子物業

【明報專訊】本港零售市道持續疲弱，商舖價格踏入2024年繼續插水，陷入財困的凱施餅店，旗下物業接連淪為銀主盤出售。市場消息指出，曾10度加按物業、位於元朗青山公路62號–元朗段的全幢物業，早前由承按人招標出售，近日以約6200萬元易手，較凱施餅店10年前購入價，帳面大幅貶值7800萬元或56%。另外，近年積極沽貨套現的已故「舖王」鄧成波家族，去年以18億元放售觀塘一籃子物業，卻乏人問津，最新以16億元放售，較去年放售價低約2億元或11%。

明報記者 甘潔瑩

上述物業由凱施餅店老闆蕭偉堅家族持有，屬4層高物業，每層約886方呎，總面積3544方呎，2014年「買殼」購入，市傳當時成交價約1.4億元，期間曾10度加按物業，終無力償還貸款，於2022年遭銀主沒收。2022年底委託代理招標出售，當時市值約1億元，放售多時亦乏人問津，近期大幅劈價3800萬元或38%後易手。若以現時成交價計，舖價較10年前凱施餅店購入價低7800萬元或56%。

上月大馬路銀主舖4500萬易手

翻查資料，凱施餅店因財困，蕭偉堅家族不少物業淪為銀主盤，大部分也貶值，如上月同位於元朗的商舖亦以銀主沽出，該舖位於大馬路90號地下連閣樓，商舖面積1870方呎，銀主2022年底起放售，當時叫價7800萬元，終在上月以4500萬元售出，累積劈價3300萬元或42.3%，呎價約2.41萬元。蕭氏於2014年以1.1億元購入，以成交價計，物業10年大幅貶值6500萬元或59%。

至於去年鄧成波家族以18億元放售觀塘一籃子物業後，隨着本港零售市道持續不景，最新放售價亦下調。中原寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，鄧成波家族放售的觀塘興業街1號駱駝漆中心，建築面積共約85,116方呎，全幢意向價約11億元；同時放售駱駝漆大廈一籃子物業，總建築面積約28,494方呎，意向價約5億元。

「海味大王」上環舖28萬招租

此外，「海味大王」庾柱林向歌手周國賢家族購入的上環文咸西街48至48A信裕大廈地下連地庫及一樓及天台，現以月租28萬元放租，以面積8529方呎計，呎租約33元。美聯旺舖營業董事陸澤森表示，上述商舖將於今年3月11日交吉，用家即租即用。翻查資料，上述商舖原屬周國賢家族開設的海味店信裕有限公司自用舖，去年9月以約6000萬元售予庾柱林，若以月租28萬元租出，預計租金回報5.6厘；而周國賢家族持貨約33年，帳面獲利4932萬元或約4.6倍。

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