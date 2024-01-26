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經濟
2024年1月26日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
Tesla預警增長急放緩 車股集體挫馬斯克：若無貿易壁壘 中國車廠或摧毁多數對手
港股3日漲1250點 成交增至1320億
大摩：寬經營物業貸款利好龍湖新城等
瑞銀摩通料人行今年續降準減息
准外資參與內地債券回購 需求須看回報
中銀料機管局債超購兩倍 每人獲3手
歐冠昇：港股估值殘 企業縮募資規模 冀擴產品種類海外宣傳力度 與其他證交所合作
印尼臨近總統大選 新股上市量料增加
港出口貨值按年升11% 連升3月
軟銀：暫無計劃再買賣阿里股份
中海油擬提高今年淨產量至7億桶油當量
歐盟：與港一樣發展虛擬資產
恒天立信擬開發智能化紡織染整設備
美GDP季升3.3% 遠高預期 受惠消費強勁 反映經濟仍具韌性
歐央行：討論減息為時過早
Shein股東據指折讓三成賣股不果
張兆聰：炒中字頭 財險質優可候低吸
港元定存高息精選
植耀輝：台積電可長線持有
方保僑：電子錢包便利港人生活
技術取勝：石藥倘越阻力或挑戰6.5元
盧駿匡：超賣反彈 後市仍波動
劉思明：湊熱鬧炒「市值管理」 留意低迷醫藥股
周顯：情况太壞 馬死落地行
譚新強：中樂團音樂會上 與汪阿姐的一段「有趣」對話
湯文亮：印度能否超越中國？
英今年樓市料受壓 待減息始回暖
凱施元朗舖6200萬沽 10年跌7800萬 鄧成波家族減價逾一成 16億放售觀塘一籃子物業
新地郭基泓：一田減規模非看淡後市
美孚頂層無𨋢到一房售388萬 10年蝕6%
時代集團CEO 4680萬沽半壹4房大宅
凱滙4房買家撻訂 料遭殺訂120萬
周顯：情况太壞 馬死落地行
【明報專訊】銀行公會打算在今年組隊，外訪東盟，實行「唱好香港」，第一站應該由金融管理局帶隊，目的地是泰國。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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