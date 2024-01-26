歐盟：與港一樣發展虛擬資產

她說，歐盟實現數碼化環境的進程稍遲，最終當地擬做到在受監管下，讓人們感到用起來更容易及簡便，並且具透明度及方便管理，以及可以配合個別國家需要，以至追蹤到非法資金，避免可疑交易。她對歐盟在支付領域數碼化，尋求得適當平衡，會感到幾樂觀。至於人工智能的開發，她相信是機會與風險共存，對歐洲而言，將會有適用於各行各業的一組規則，對金融業尤甚，當中他們有很多工作進展中及評估中，並認為可和香港分享經驗。

許正宇：更多綠色領域披露措施出台

出席同一場合的財經事務及庫務局長許正宇表示，香港在尋求過渡至發展根深柢固的綠色金融方面，擬在合規層次做到更容易及有效實施，並料投入更多資金，以及需要在製定標準化方面有更多合作。在實現綠色領域相關的披露，他將預見有更多新猷出台。他相信香港仍可發揮連繫角色，在香港及香港以外，結合歐盟、香港和內地，做好綠色金融發展。

在數碼金融領域，許正宇稱，虛擬資產市場對香港的金融系統有其價值，需時培植，並因應虛擬資產及穩定幣性質上分別，在監管上區別處理，確保穩定幣用家可兌現及保持穩定性。另人工智能日益發展，因此他們要小心去監察當中風險，並需要和歐盟及友好合作，並跟進歐盟最新發展。