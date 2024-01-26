軟銀：暫無計劃再買賣阿里股份

阿里昨日股價繼續向上，收市報73.35元，升1%，成交47.22億元。軟銀表示，完成相關交易結算後，截至今年3月31日底止財年將錄得12,592億日圓（約666.8億港元）的投資證券銷售收入，將列為非經常收入（extraordinary income）。軟銀又稱，集團、Skybridge以及金融機構均沒有在市場買賣任何新的阿里股票，未來亦無打算進行股份買賣。

阿里股價昨再升1%

根據阿里最新年報，截至去年7月12日，軟銀仍持有28.39億股阿里或13.9%，相當於3.55億份ADR，減去Skybridge實物結算後，軟銀持股將減至2.91億份ADR。

中金報告認為，在市場情緒低迷、阿里市盈率跌至歷史低位、市場對消費市場存在憂慮的背景下，馬雲增持消息有助提振市場信心，反映其對阿里未來發展、管理團隊和戰略方向的信心。

中金：阿里重視股東回報 撐起股價

該行又稱，阿里近日加大力度回購，亦首次派發股息，反映集團重視股東利益，以多種方式增加股東回報，對股價有一定支撐作用。中金給予阿里「跑贏行業」投資評級，港股目標價109元；美股目標價112美元。