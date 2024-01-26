港出口貨值按年升11% 連升3月

去年有形貿易逆差4676億

總結2023年全年，商品整體出口貨值較2022年下跌7.8%；商品進口貨值下跌5.7%，全年合計錄得有形貿易逆差4676億元，相等於商品進口貨值的10.1%。

按國家或地區分析，去年12月輸往亞洲的整體出口貨值上升10.9%，當中泰國升39.9%、印度升46.1%、中國內地亦升8.4%，但輸往韓國的整體出口貨值則錄得24%跌幅。此外，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南升77.9%、韓國升42.3%；來自菲律賓和新加坡的進口貨值則錄得跌幅，分別跌25.4%及11.1%。

輸往亞洲出口貨值升 印度升46%

大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒表示， 本港12月進出口升幅均擴大，但整體出口低於該行預期的15.6%。港去年12月出口增長進一步改善，主要受到2022年同期內地「動態清零」政策鬆綁後經濟活動未及時恢復，令比較基數較低所影響，而按月比較則輕微下降，反映內地及外部需尚未完全回穩。

他預期，短期內基於去年1至2月比較基數較低，或導致未來兩個月出口增長再擴大，但內地經濟前景不明朗，人行降準對實體經濟的支持作用仍有待觀察，加上在主要央行仍維持限制性利率，外圍經濟前景仍有下行壓力，或繼續限制香港外貿表現，預期本港2024年出口或錄得單位數升幅。