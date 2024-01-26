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經濟

歐冠昇：港股估值殘 企業縮募資規模 冀擴產品種類海外宣傳力度 與其他證交所合作

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁歐冠昇昨於亞洲金融論壇上表示，息率高企、地緣政治等因素影響投資者進入資本市場的意欲，尤其港股估值跌至歷史較低水平，部分轉向衍生產品市場，而企業則減少募資規模。不過，他指過去6至7周有約20宗IPO（首次公開募股），且去年在非常艱難的時間有73宗IPO算是不錯數字，冀日後擴大產品種類和海外宣傳力度，確保更多投資者參與，並與其他受認可證券交易所進一步合作。

明報記者 黃志偉

歐冠昇表示，今年美國大選結果、經濟會否放緩或衰退，通脹會否受控等因素，均影響全球資本市場表現，但相信市場逐漸接近周期底部，資金由股市轉向貨幣市場的趨勢將有所逆轉。

他續稱，中國GDP增長雖然去年放緩至5.2%，但對全球經濟增長貢獻仍大，而且現時外資在中國的投資比例較低，相信未來會有更多資金流入，例如中東地區。

近周期底部

資金流出股市趨勢料逆轉

同時，他歡迎人行日前推出與香港多項金融合作的措施，以及下調存款準備金率（RRR）等穩定市場措施，並對中國市場長遠前景樂觀。對於外界提倡香港應推出「新股通」，加強港股流動，歐冠昇表示，內地市場大多以零售投資者為主，故政府監管取態較審慎，冀確保企業在港上市一段時間後才被納入互聯互通。他又稱，去年內地擴大互聯互通範圍，容許在港上市的外國公司納入互聯互通，相信其在制度上屬重大發展。

各國推動供應鏈多元化

東南亞地區受惠

據四大會計事務所之一德勤報告顯示，印尼證券交易所（IDX）於去年首3季IPO集資額超越香港，錄得256億元，排名全球第7，超越排名第8的香港。另一大行安永的全年IPO數據卻顯示，港股IPO集資額全年增至56億美元（約437億港元），反超與沙特阿拉伯並列第9的印尼（見圖）。

歐冠昇又提到，各國愈趨推動供應鏈多元化，印尼等東南亞地區從中受惠，故交易所之間的合作非常重要。他指出，港交所去年將印尼和沙特阿拉伯證交所納入認可交易所名單，容許當地上市企業在港雙重上市。

相關字詞﹕印尼證券交易所 港交所 歐冠昇

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