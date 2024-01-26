准外資參與內地債券回購 需求須看回報

債券回購業務，是指需要融資的機構可將債券賣出給借出資金的機構，同時雙方約定在指定時間，由融資方以約定的價格購回債券，並支付相關利息等費用，人行擬向外資開放業務。有交易員預期，外資會較多向境內機構借出資金，不過目前內地市場利率較低，需評估是否參與。作為內地銀行資金成本的指標，7天期銀行間債券質押式回購利率（DR007）昨日報1.9405厘（見圖），上月以來大部分時間低於2厘。

渣打：外資期待已久

渣打中國宏觀策略主管劉潔指出，外資期待參與境內回購業務已久，特別是對冲基金等高頻交易者，有助他們不需投入大量資金，也獲提升在境內債市的敞口，高頻交易增加也使在岸市場得到有效的孳息曲線。她預計今年外資流入內地在岸債券市場金額，將達到4000億至5000億元人民幣。

金管局昨公布，將於1個月後將北向債券通的在岸持倉，納入金管局人民幣流動性資金安排的抵押品，有業內人士認為，一旦離岸人民幣資金緊張，新措施方便外資抵押，紓緩資金壓力，不過離岸人民幣拆息較在岸高而且更為波動，預期平常需求不會太大。劉潔則認為新措施對市場直接影響雖或較有限，但有助人民幣流動性穩定。

財庫局副局長陳浩濂昨日在論壇致辭時表示，人行新措施可完善現有債券通和理財通機制，提高對投資者吸引力。