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經濟

Tesla預警增長急放緩 車股集體挫馬斯克：若無貿易壁壘 中國車廠或摧毁多數對手

【明報專訊】美國電動車巨擘特斯拉（美：TSLA）去年第四季盈利大跌四成，並預告今年汽車交付量增長可能遠低於去年。創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，中國車企在全球最具競爭力，若不設貿易壁壘，中國車企或會「摧毁」（demolish）全球大部分汽車製造商。內地新能源車減價戰消息仍待市場消化，特斯拉預告增長放緩及中國車企威脅論下，中資新能源車股昨全線逆市捱沽，「蔚小理」及比亞迪（1211）齊下跌（見表），其中蔚來（9866）曾跌逾7%，收市仍跌5%。特斯拉股價昨晚開市初段最多跌約10％，低見186.49美元。

明報記者 黃志偉

有分析指出，該說法用意某程度向歐盟提示中國車企對全球車企的威脅，避免特斯拉在歐洲市場逐漸失去市場。

Tesla初段股價大跌一成

特斯拉於周三（24日）公布去年第四季業績，因平均售價下降，以致季內收入按年升3%至251.67億美元，遜於市場預期的256億美元，並是逾3年以來同期最小增幅；盈利按年升1.15倍至79.28億美元，非通用會計準則（non-GAAP）盈利按年跌39%至24.85億美元；經調整每股盈利為71美仙，低於預期的73美仙。至於市場關注的毛利率，期內按年減少約6個百分點至17.6%，亦低過預期的18.1%。

馬斯克是在業績公布後的分析員會議上，發表中國車企或摧毁全球同業的言論，形容中國車企是全球最具競爭力，並料其在海外市場將取得巨大成功，認為若不設立貿易壁壘，中國車企將「摧毁」全球大部分汽車製造商。至於特斯拉是否會與中國車企合作，馬斯克指出，目前尚未有明顯的合作機會，但允許中國車企使用特斯拉的充電網絡並授權自動駕駛等其他技術。

特斯拉在電動車市場的全球一哥地位，亦早已受到比亞迪的挑戰。根據比亞迪1月初公布的產銷數據，去年第四季電動車總銷量達52.6萬輛，首次超越特斯拉（見圖），稱霸全球。

特斯拉指出，去年交付約120萬輛Model Y，為全球最熱銷車款；另每輛車的銷售成本於第四季逐步下降，團隊將繼續專注於增加產量、投資未來增長，並尋求進一步的降本增效。至於電動貨車Cybertruck，公司稱其製造複雜，預料增產需時將比其他車型更長。公司預計，在致力推出新型號電動車過程中，今年銷量增長或遠低於去年。

分析：言論為保特斯拉歐市場

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，馬斯克此說法某程度向歐盟反映中國車企海外出口的威脅，避免特斯拉愈趨失去歐洲市場佔比。他續稱，美國電動車銷量在大選前會有所受壓，因候選人冀取得燃油車工人的選票，加上特斯拉近年沒新車款推出以致難以吸引消費者，影響公司業績，預料直至美國大選塵埃落定才有轉機。

相關字詞﹕馬斯克 特斯拉

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