明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

黎永滔放售銅鑼灣全幢物業 市值約4億

【明報專訊】投資者續沽貨減磅，中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，銅鑼灣謝斐道512號全幢正招標放售，面積約4400方呎，現由金融公司承租，月租近60萬元，平均呎租約136元。該物業由投資者黎永滔持有，去年第四季估值約4億元，將於下月20日截標。

2012年3.68億購入物業前身

上述物業前身為顯輝中心，位於景隆街及謝斐道交界，鄰近商廈TOWER 535，黎永滔2012年以約3.68億元買入，當年顯輝中心每月租金收入約50萬元，租金回報約1.6厘。黎氏其後把物業重建，現狀物業於2020年落成，總面積約4400方呎，曾以月租150萬元招租，終在去年6月以近60萬元租出，較意向月租低90萬元或六成。

翻查資料，黎永滔近期接連放售物業，除上述物業外，早前以2億元、連租約放售中環士丹頓街9號至11號全幢商住物業；另外，亦放售於南區大潭道10A至10C號豪宅，市場估值約4.6億元，平均呎價約5.66萬元。

另外，資料顯示，沙田石門新式工廈項目W LUXE，再錄蝕讓個案，該單位為23樓S5室，建築面積426方呎，本月初以468萬元易手，呎價約1.1萬元。原業主2018年11月以584.7萬元向發展商一手購入，即持貨逾5年，帳面蝕讓116.7萬元或20%。

W LUXE 逾5年帳蝕兩成

另仲量聯行發表最新的《香港地產市場觀察》報告指出，商舖市場去年12月漸見不少內地零售商有意在港租用舖位，如內地燒烤連鎖店木屋燒烤，早前以月租約26.8萬元承租旺角創興廣場地舖，租金較對上租戶高約4%，以商舖面積2583方呎計，呎租約104元。

分析：今年內地零售商續在港擴張

仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，去年首度進軍香港零售市場的境外零售商中，28%為內地零售商，較2022年5%顯著增加。按零售商計算，去年新來港的內地零售商數目按年增加超過10倍，反映內地零售商正積極進軍香港市場，當中以食肆最見積極，預期內地零售商在港擴張的趨勢將會於今年持續。

上 / 下一篇新聞

內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能
內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能
券商參與跨境理財通 須股本1億有內地伙伴
券商參與跨境理財通 須股本1億有內地伙伴
明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓
明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓
人行發《通知》 促內銀向商業房產放貸
人行發《通知》 促內銀向商業房產放貸
惠譽：內地放水 主權評級添下調壓力
惠譽：內地放水 主權評級添下調壓力
國資委：市值擬納央企負責人考核
國資委：市值擬納央企負責人考核
大摩：內地2萬億美元救市 方可抵消各負面因素
大摩：內地2萬億美元救市 方可抵消各負面因素
馬雲蔡崇信上季增持阿里 共涉資逾15億 股價應聲彈
馬雲蔡崇信上季增持阿里 共涉資逾15億 股價應聲彈
國泰上月客量升1.22倍 全年回復疫前一半
國泰上月客量升1.22倍 全年回復疫前一半
HashKey伙富時羅素發布3虛擬資產指數
HashKey伙富時羅素發布3虛擬資產指數
金發局沙特FSDP簽備忘錄 加強金融市場合作
金發局沙特FSDP簽備忘錄 加強金融市場合作
證券期貨專業總會：打風開市諮詢不全面
證券期貨專業總會：打風開市諮詢不全面
ASML上季訂單增2.5倍 遠勝預期 對出口限制收緊 料影響15%對華銷售
ASML上季訂單增2.5倍 遠勝預期 對出口限制收緊 料影響15%對華銷售
打擊密碼共享奏效 Netflix訂戶按季急增
打擊密碼共享奏效 Netflix訂戶按季急增
「蘋果觀察家」：Apple Car目標降級 或延至2028年面世
「蘋果觀察家」：Apple Car目標降級 或延至2028年面世
張兆聰：走勢偏強 科技股首選阿里
張兆聰：走勢偏強 科技股首選阿里
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：海爾智家21元有承接
技術取勝：海爾智家21元有承接
阿里影業伙吉卜力工作室搞沉浸式展覽
阿里影業伙吉卜力工作室搞沉浸式展覽
劉思明：A股港股反彈持續否 還看投資者信心
劉思明：A股港股反彈持續否 還看投資者信心
周顯：不敢買「道士股」
周顯：不敢買「道士股」
湯文亮：取笑老闆忌過火
湯文亮：取笑老闆忌過火
港鐵6新盤獲批預售仍未推涉5512伙 佔整體一手市場約三成 港鐵：發展商會按市况有序推盤
港鐵6新盤獲批預售仍未推涉5512伙 佔整體一手市場約三成 港鐵：發展商會按市况有序推盤
啟德本月14宗二手成交 半年最旺
啟德本月14宗二手成交 半年最旺
億京橋頭圍申建1850伙 規劃署不反對
億京橋頭圍申建1850伙 規劃署不反對
大埔超級城新春生意額料升兩成
大埔超級城新春生意額料升兩成
高盛慕天輝：內房回穩 中國股市或現曙光
高盛慕天輝：內房回穩 中國股市或現曙光