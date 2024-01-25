黎永滔放售銅鑼灣全幢物業 市值約4億

2012年3.68億購入物業前身

上述物業前身為顯輝中心，位於景隆街及謝斐道交界，鄰近商廈TOWER 535，黎永滔2012年以約3.68億元買入，當年顯輝中心每月租金收入約50萬元，租金回報約1.6厘。黎氏其後把物業重建，現狀物業於2020年落成，總面積約4400方呎，曾以月租150萬元招租，終在去年6月以近60萬元租出，較意向月租低90萬元或六成。

翻查資料，黎永滔近期接連放售物業，除上述物業外，早前以2億元、連租約放售中環士丹頓街9號至11號全幢商住物業；另外，亦放售於南區大潭道10A至10C號豪宅，市場估值約4.6億元，平均呎價約5.66萬元。

另外，資料顯示，沙田石門新式工廈項目W LUXE，再錄蝕讓個案，該單位為23樓S5室，建築面積426方呎，本月初以468萬元易手，呎價約1.1萬元。原業主2018年11月以584.7萬元向發展商一手購入，即持貨逾5年，帳面蝕讓116.7萬元或20%。

W LUXE 逾5年帳蝕兩成

另仲量聯行發表最新的《香港地產市場觀察》報告指出，商舖市場去年12月漸見不少內地零售商有意在港租用舖位，如內地燒烤連鎖店木屋燒烤，早前以月租約26.8萬元承租旺角創興廣場地舖，租金較對上租戶高約4%，以商舖面積2583方呎計，呎租約104元。

分析：今年內地零售商續在港擴張

仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，去年首度進軍香港零售市場的境外零售商中，28%為內地零售商，較2022年5%顯著增加。按零售商計算，去年新來港的內地零售商數目按年增加超過10倍，反映內地零售商正積極進軍香港市場，當中以食肆最見積極，預期內地零售商在港擴張的趨勢將會於今年持續。