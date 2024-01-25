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經濟
2024年1月25日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能
券商參與跨境理財通 須股本1億有內地伙伴
明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓
人行發《通知》 促內銀向商業房產放貸
惠譽：內地放水 主權評級添下調壓力
國資委：市值擬納央企負責人考核
大摩：內地2萬億美元救市 方可抵消各負面因素
馬雲蔡崇信上季增持阿里 共涉資逾15億 股價應聲彈
國泰上月客量升1.22倍 全年回復疫前一半
HashKey伙富時羅素發布3虛擬資產指數
金發局沙特FSDP簽備忘錄 加強金融市場合作
證券期貨專業總會：打風開市諮詢不全面
ASML上季訂單增2.5倍 遠勝預期 對出口限制收緊 料影響15%對華銷售
打擊密碼共享奏效 Netflix訂戶按季急增
「蘋果觀察家」：Apple Car目標降級 或延至2028年面世
張兆聰：走勢偏強 科技股首選阿里
人民幣定存高息精選
技術取勝：海爾智家21元有承接
阿里影業伙吉卜力工作室搞沉浸式展覽
劉思明：A股港股反彈持續否 還看投資者信心
周顯：不敢買「道士股」
湯文亮：取笑老闆忌過火
港鐵6新盤獲批預售仍未推涉5512伙 佔整體一手市場約三成 港鐵：發展商會按市况有序推盤
啟德本月14宗二手成交 半年最旺
黎永滔放售銅鑼灣全幢物業 市值約4億
億京橋頭圍申建1850伙 規劃署不反對
大埔超級城新春生意額料升兩成
高盛慕天輝：內房回穩 中國股市或現曙光
技術取勝：海爾智家21元有承接
【明報專訊】太保面臨20天線阻力（圖）
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