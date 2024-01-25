打擊密碼共享奏效 Netflix訂戶按季急增

股價新高 微軟市值破3萬億美元

Netflix曾在2022年上半年出現訂戶數量下滑問題，該公司其後引入打擊用戶共享密碼等措施，令訂戶數量止跌回升。該公司在致股東信表示，相信已成功解決帳戶共享的問題，確保使用服務客戶付費。

雖然廣告支援套餐起步緩慢，但其增長漸見動力。Netflix透露，在已推出廣告服務的市場，廣告套餐的訂戶數量佔新訂戶四成，且廣告套餐的訂戶數量按季增長近七成。該公司未披露廣告套餐的訂戶（subscribers）實際數量，僅表示廣告支援服務的每月活躍獨立用戶（unique users）最近超過2300萬。

為吸引更多客戶使用廣告套餐，Netflix計劃在一些已推出廣告套餐的市場，取消月費為11.99美元的無廣告基本套餐（no-ads Basic plan）。至於附廣告的基本套餐，月費為6.99美元，價格遠低於月費為15.49美元的無廣告標準套餐（Standard plan）。Netflix預告會加價增加收入。該公司第四季收入按年增長12.5%至88億美元，利潤為9.38億美元，與2022年同期5500萬美元相比大幅增長逾16倍。Netflix正加大對直播節目投資力度，並與世界職業摔跤聯盟（WWE）達成版權協議，以爭取更多新訂戶，並擴大廣告業務。

（綜合報道）

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