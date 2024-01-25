國資委：市值擬納央企負責人考核

謝小兵昨在國新辦新聞發布會上稱，在前期推動央企把價值實現相關指標納入到上市公司的績效評價體系基礎上，將把市值管理成效納入對中央企業負責人考核，引導中央企業負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好回報投資者。

另一方面，中國證監會副主席王建軍回應內地股市波動時指出，近期資本市場震盪走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮並提出意見，中證監會認真傾聽，並會建設以投資者為本的資本市場，要在制度機制設計上更加體現投資者優先，讓廣大投資者有回報、有獲得感。他透露，國務院常務會議日前專門聽取資本市場運行情况及工作考慮匯報，作出一系列部署，中證監正在抓緊落實。

王建軍強調，保護投資者特別是中小投資者的合法權益，是中證監的法定職責，亦是他們工作重中之重，承認落實中還有不到位的地方，距離民眾的期待還有差距，未來將大力提升上市公司質量，上市公司質量突出體現在給投資者的回報上，上市公司要牢固樹立回報股東意識，沒有合理的回報就不是合格的上市公司。