明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

惠譽：內地放水 主權評級添下調壓力

【明報專訊】惠譽評級首席中國分析師祖克（Jeremy Zook）認為，今年內地經濟增長下行風險猶在，寬鬆貨幣政策的效用或已到極限，今年內地將加強財政政策力度。祖克稱一旦財政支持力度大於惠譽去年8月給予中國主權評級「A+」及展望穩定時的預測，惠譽有機會調升中國財赤及債務佔GDP的預期，中國主權評級或面臨更大下調壓力。

祖克認為，內地房地產市場疲弱、內需增長溫和、環球經濟放緩拖累出口等去年影響內地增長的因素，今年仍然持續，對內地政策制訂者而言仍是困難的一年，目前經濟動力相對疲弱，預期今年增長4.6%。中央政府去年下半年在振興經濟上擔當更積極的角色，例如去年第四季發行1萬億元特別國債，但同時也提高中央政府債務負擔，對內地主權評級帶來下行壓力。

目前內地主權評級為「A+」，評級展望穩定，祖克指2019年以來，內地財政強度相對削弱，債務比率現時較同級的國家和歷史水平高，但仍低於其他A評級國家的中位數。至於會否下調內地評級展望，祖克表示需要留意3月政府在兩會時段，對今年財政政策力度和方向有進一步公布。惠譽評級全球主權評級主管麥克名（James McCormack）補充，內地並非有即時的評級下調壓力。

稱港有足夠融資支持評級

另一方面，財政司長陳茂波月初將財政平衡預期時間，由2025年度推後數年，祖克認為，香港近期財政赤字較去年3月評級時擴大。不過他認為，香港仍有足夠的外部融資緩衡支持評級，從評級的角度香港儲備相當豐厚。中期來看，祖克認為賣地收入會回復，政府財政正常化至過去水平，政策亦有意回復財政平衡，從而支持目前「AA-」的評級；又預計今年香港經濟增長回落至3%。

此外，麥克名預計今年政策利率和通脹率均將呈下降趨勢、其中美聯儲自年中左右開始減息，年內共減息3次令利率年底降至4.75厘；同時預計歐央行和英倫銀行也將減息3次。他指今年有三大風險要考慮，一是歐美或陷經濟衰退；二是債券市場波動加大，孳息上升影響政府財政；三是地緣政治出現更多負面事件，其中中東局勢非常脆弱，或有可能蔓延至其他國家。

上 / 下一篇新聞

內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能
內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能
券商參與跨境理財通 須股本1億有內地伙伴
券商參與跨境理財通 須股本1億有內地伙伴
明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓
明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓
人行發《通知》 促內銀向商業房產放貸
人行發《通知》 促內銀向商業房產放貸
國資委：市值擬納央企負責人考核
國資委：市值擬納央企負責人考核
大摩：內地2萬億美元救市 方可抵消各負面因素
大摩：內地2萬億美元救市 方可抵消各負面因素
馬雲蔡崇信上季增持阿里 共涉資逾15億 股價應聲彈
馬雲蔡崇信上季增持阿里 共涉資逾15億 股價應聲彈
國泰上月客量升1.22倍 全年回復疫前一半
國泰上月客量升1.22倍 全年回復疫前一半
HashKey伙富時羅素發布3虛擬資產指數
HashKey伙富時羅素發布3虛擬資產指數
金發局沙特FSDP簽備忘錄 加強金融市場合作
金發局沙特FSDP簽備忘錄 加強金融市場合作
證券期貨專業總會：打風開市諮詢不全面
證券期貨專業總會：打風開市諮詢不全面
ASML上季訂單增2.5倍 遠勝預期 對出口限制收緊 料影響15%對華銷售
ASML上季訂單增2.5倍 遠勝預期 對出口限制收緊 料影響15%對華銷售
打擊密碼共享奏效 Netflix訂戶按季急增
打擊密碼共享奏效 Netflix訂戶按季急增
「蘋果觀察家」：Apple Car目標降級 或延至2028年面世
「蘋果觀察家」：Apple Car目標降級 或延至2028年面世
張兆聰：走勢偏強 科技股首選阿里
張兆聰：走勢偏強 科技股首選阿里
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：海爾智家21元有承接
技術取勝：海爾智家21元有承接
阿里影業伙吉卜力工作室搞沉浸式展覽
阿里影業伙吉卜力工作室搞沉浸式展覽
劉思明：A股港股反彈持續否 還看投資者信心
劉思明：A股港股反彈持續否 還看投資者信心
周顯：不敢買「道士股」
周顯：不敢買「道士股」
湯文亮：取笑老闆忌過火
湯文亮：取笑老闆忌過火
港鐵6新盤獲批預售仍未推涉5512伙 佔整體一手市場約三成 港鐵：發展商會按市况有序推盤
港鐵6新盤獲批預售仍未推涉5512伙 佔整體一手市場約三成 港鐵：發展商會按市况有序推盤
啟德本月14宗二手成交 半年最旺
啟德本月14宗二手成交 半年最旺
黎永滔放售銅鑼灣全幢物業 市值約4億
黎永滔放售銅鑼灣全幢物業 市值約4億
億京橋頭圍申建1850伙 規劃署不反對
億京橋頭圍申建1850伙 規劃署不反對
大埔超級城新春生意額料升兩成
大埔超級城新春生意額料升兩成
高盛慕天輝：內房回穩 中國股市或現曙光
高盛慕天輝：內房回穩 中國股市或現曙光