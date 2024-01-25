明確跨境匯款流程 便利港人大灣區買樓

金管局助理總裁（外事）許懷志表示，近年當局不時收到公眾和銀行查詢，透過兩地銀行做跨境購房匯款時存在困難。至於在內地賣樓後的收益匯回本港，許懷志指並不包括在新指引內，需依循過往做法，不過購房交易失敗的匯款則可以按原路退回。

新指引不包括沽樓匯款回港

內地將擴大數字人民幣在香港跨境試點，金管局助理總裁鮑克運表示，本月當局已完成4家內地數字人民幣營運機構，與18家香港銀行透過轉數快為數字人民幣錢包增值、做消費演練。日後人行將開放更多予香港市民，方便開立數字人民幣錢包，金管局亦會作出配合宣傳，落實時間由人行決定。

此外，人行與金管局就跨境信用資料合作達成共識，設立政策合作框架，讓兩地銀行在取得企業客戶同意後，可跨境查閱相關企業在另一地的徵信信息，在各自監管範圍內保障信息合法使用和安全。人行與金管局將建立有關合作安排，現時已有多家銀行和徵信機構表示有興趣參與試點計劃，爭取於未來數個月開展測試工作，首先會於深圳和香港之間進行。