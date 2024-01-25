內地香港加強合作 促外資買境內債 涉北向債券通 首在離岸市場確立境內債擔保功能

明報記者 歐陽偉昉

為推動內地債券成為國際市場普遍接納的擔保品，金管局公布由2月26日起，參與人民幣業務及債券北向通的銀行，新增可以中國財政部及政策銀行於在岸市場發行的人民幣債券，向當局抵押以獲得現有人民幣日間、隔夜、1日和7日流動性支持，利率與現行抵押離岸債券的利率相同，現時約有50間機構符合相關資格。

開放外資參與境內債回購

人民銀行在公告表示，是次為當局首度在離岸市場確立境內債券的擔保品功能，有利於促進和提升境外機構持債意願，進一步增強中國債券市場的吸引力，有利於為境內債券成為全球廣泛接受的合資格抵押品奠定基礎，推進人民幣國際化，有利於鞏固提升香港國際金融中心地位。

金管局稱探討更多應用場景

金管局助理總裁（外事）許懷志指出，現時外資投資內地境內債券限於現貨，限制投資者管理風險和資金流動性的靈活度，其資金來源主要為美元，人民幣匯率下跌，將影響投資人民幣債券的意欲。是次措施增加外資的在岸債券持倉用途，下一次將與人行探討更多應用場景，工作重點包括應用北向互換通的交易保證金、離岸國債期貨交易保證金等。

渣打：助推動人民幣國際化

此外，人行將向更多外資開放在境內銀行間債券回購業務，透過債券回購安排於指定時間內在市場融入資金，所有北向通投資者均可以參與。余偉文表示，債券通投資者一直相當期待可以參與境內回購業務，亦為當局與人行討論優化債券通的重點，有助提升外資參與內地債市的範圍和金額，增加債券通吸引力。

中銀：豐富人民幣流動性管理工具

銀行業界歡迎相關開放措施，渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，金管局人民幣流動資金安排抵押品納入債券通債券，有助債券持有人更靈活運用債券工具作投資，發揮流動性管理的功用，有助進一步推動人民幣國際化。中銀香港副總裁徐海峰指出，開放外資參與境內回購業務，為境外投資者提供更貼合國際市場的機制安排，進一步豐富人民幣流動性管理工具，拓寬人民幣資產擔保品屬性的應用空間，有助境外投資者更好配置優質人民幣資產。