基金特區：施羅德投資：藉可換股債分散風險 料美聯儲最早6月始減息 籲投資多元化

Olu-Pitan表示，環球通脹正在降溫，該公司預測今年環球通脹約為2.9%，並料今年全球經濟增長將由去年的2.7%，放緩至2.2%，預期明年將維持此增幅，基本情境預測為環球經濟將「軟着陸」，為聯儲局提供今年內減息的條件（見圖），但認為局方不會如目前市場預期般早在3月減息，因通脹仍存回升風險。該公司的預測為聯儲局將於今年6月首次減息，今年合計減息75點子（100點子等於1厘），至明年方會加快減息步伐，預料美國明年全年減息125點子，屆時利率將回到約3.5厘，歐洲有望於今年5月至6月開始減息。

對於通脹風險，Olu-Pitan表示，若通脹回升，又或變得黏性，維持於較高水平，環球經濟或會陷入滯脹，而可能引發此情况的是地緣政治局勢，目前市場似乎對中東局勢不屑一顧，尤其是紅海局勢，市場情緒傾向樂觀，投資者更應保持警惕，如中東局勢升溫，今年環球通脹或會被推升至4%，經濟增長或會陷入困境，甚至令經濟「硬着陸」；另一方面，也要留意由供應方面引發的通脹，因目前全球不少地區均出現工資上升的壓力，這兩種通脹風險均不利於投資市場。

慎防中東失控或推升通脹

Olu-Pitan重申，通脹於年內回升，並不是該行目前的基本情境預測，預期今年環球通脹將持續回落，目前紅海局勢並未如疫情期間般導致供應鏈中斷，而部分中國企業不得不通過降價來消化過剩供應，也暫時抑制了物價上升，但明年環球仍有可能出現另一波通脹回升，料回升幅度不會太大。她續指出，由於預期今明兩年主要央行將處於減息周期，以放鬆金融環境，明年投資者將面對利率持續下調，及通脹蠶食收益的情况，因此目前更應持續投資，並優先考慮收益，債券雖可帶來收益，惟近期市場憧憬美國減息，債券孳息相對下調，認為若以中長線投資而言，投資於高品質債券，仍可為投資組合帶來收益，目前較看好投資級別債券、亞洲高收益債券及新興歐洲高收益債券，並提醒近年股債表現呈正相關性，作為對冲股市波動風險的作用大減，投資者宜認清投資債券的主要目的將在於收益；若要分散市場風險，投資者可考慮在投資組合內加入另類投資，如可換股債券及保險相連證券等，目前較看好可換股債券，因預期今年利率仍處於相對較高水平，而此類債券在高利率環境的表現往往優於其他資產類別。

「超前」透支減息 美國市場或調整

至於已反映3月減息的環球股市，Olu-Pitan認為，要更審慎看待此市場，因為美國若如市場預期於3月減息，很大機會是因為經濟出現問題，認為早前市場在減息時間預期上已經「超前」，故近日在不少市場已看到相當大幅度的調整，很驚訝在美國市場並未發生，預期美國市場本月或會出現調整，但今年仍看好美股，尤其是當中的科技股。她表示，基於可續受惠於人工智能的發展，雖然目前美國科技股估值相對其市場處偏高水平，但認為此類科技企業今年盈利可保持增長，足以支持其較高的估值，此類股份雖未必可提供股息收益，但股價具上升潛力，有望帶來資本增值，除美國市場外，今年相對看好日本市場，較看好擁有大量現金、能夠持續派息的日股。

施羅德投資最近推出名為「施羅德動力收息基金」的多元資產收息基金，旨在透過建立環球多元的投資配置組合，包括股票、債券，以及可換股債券、證券化信貸、保險相連證券和新興市場債券等另類投資，以達到提供年息率為7%的固定派息目標。據了解，目前該基金的資產配置為約50%於債券、約35%於股票，15%於另類投資。

明報記者 劉敬華

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