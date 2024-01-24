新春推廣斥資900萬 apm料生意額升兩成

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，apm今次斥900萬元作推廣，當中消費優惠獎賞佔逾三成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇，於「新地購物一站通」網上平台設立旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞。

推二重賞 最多獲700元優惠券

有見市民、旅客1月中開始辦年貨，商場特別推出「新春星級二重賞」，最高回贈700元電子優惠券，而為吸引更多客人來商場聚會、做節，apm伙拍場內近30間特色餐飲租戶，於商場網上購物平台推出七折美食券，網上購物平台即日起也會推出限時搶購優惠，包括1元潮人利市封及養生蕎麥茶、半價米芝蓮食肆開運賀年糕點及五星級酒店腰果酥等。另她又指出，apm今年邀請澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以「百花盛放孔雀園」為主題，並特設新春年宵市集，一站式將齊集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌，提供多款貨品種類，方便年輕人及一家大細潮逛年宵市集、為龍年辦年貨。