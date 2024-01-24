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經濟

香港地產

Elize PARK最快下周開價

【明報專訊】繼宏安地產（1243）黃大仙薈鳴後，本月再有發展商推出市區單幢新盤。樓花期約5個月的樂風集團旺角單幢盤Elize PARK昨上載樓書，並開放示範單位予傳媒參觀，最快明晚向公眾開放。項目最快下周開價，並於農曆新年前開售，料將成為今年市場第二個推售的全新盤。

項目兩個示範單位，包括一個清水房及一個連裝修單位，分別依照18樓A室及B室搭建。據樓書資料顯示，Elize PARK住宅層為5樓至25樓，大部分樓層為一層3伙設計，標準單位佔42伙，涵蓋1房至兩房間隔，實用由約240方呎至345方呎，除B室為1房間隔外，A及C室則屬兩房間隔，所有標準戶型均設開放式廚房，其中A室的開放式廚房自成一隅，營造梗廚效果，惟業主日後不能夠明火煮食。所有單位設露台，戶戶向東，面向洗衣街及伊利沙伯中學。

Elize PARK整座物業提供52伙，樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，基於項目的地理位置及配套等因素，售價將反映項目優越性，集團採惜售策略，「求價略多於求量」，計劃新春前首輪推售的目標不變。

周佩賢：求價略多於求量

另據本報統計，市場本月累錄約33宗撻訂，當中包括29宗撻大訂個案，嘉里（0683）、港鐵（0066）黃竹坑站揚海新增兩宗撻大訂，令樓盤本月累計錄得9宗相關個案，涉及總樓價近2.1億元，以樓價5%至10%計，料共殺訂逾2000萬元。

其中，宏安青衣薈藍2樓A17室，屬實用面積235方呎連171方呎平台單位，2022年11月以694.2萬元、實呎29,450元售出，買方去年4月取消交易，以樓價5%計，料損手約35萬元，單位去年5月再以原價售出，惟昨日又再遭買家撻訂，料發展商同樣殺訂約35萬元。

上季新盤貨尾升至近2.3萬伙

統計顯示，新盤貨尾量連升三季，中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，上季一手新盤貨尾量升至22,936伙，按季多2453伙，繼去年第三季後，再創2003年第三季25,488伙後的逾20年新高。按區域劃分，黃大仙為去年第四季貨尾量較多的地區，有4536伙，其次為元朗，有1955伙。楊氏估計，今年首季貨尾量升幅將稍為緩和，增至約23,500伙水平。

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