完美醫療租力寶中心 呎租3年跌三成

月租48萬租1.2萬呎樓面

上述物業為力寶中心2座28樓全層，面積約12,083方呎，早前獲NEW BEAUTY GROUP LIMITED承租。據悉，物業月租約48.3萬元，呎租約40元，該公司營運總監兼執行董事為歐陽慧，公司秘書為蘇顯龍。

據代理表示，上述樓層其中約7503方呎樓面，曾於2015年至2021年獲信銀（香港）投資租用，2021年遷出前，月租約42萬元，呎租即約56元。換言之，若以呎租計，完美醫療最新租用呎租，較3年前低約28.5%。

去年商廈買賣登記749宗

按年跌4%

另利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，去年通關復常後，市場重啟進度緩慢，更不幸遇上美國聯儲局持續加息，去年全年商廈整體買賣登記錄得749宗，較2022年781宗再跌4%，連續兩年陷入歷史次低，較2020年637宗多出112宗，商廈買賣合約登記總值去年更急挫70%，至317.31億元，為近14年次低。

展望2024年，黃應年表示，商廈市道未許樂觀，有見近期本港股市仍未止瀉，加上息口暫仍高企，企業擴充意欲低迷，投資者亦無心戀戰入市，他相信今年商廈買賣登記宗數，仍有機會再跌至700宗的歷史次低水平，按年恐再減少7%，而成交金額也料下跌5%至300億元水平。