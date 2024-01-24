中銀國際首席執行官李彤已辭職

至於佢起身後，據知BOCI暫時未有公布替任人選。不過突然有位來自東興證券嘅程劍鋒「空降」，出任BOCI「金牛」部門之一：證券銷售及衍生產品部副主管。據悉程已上班，暫時主要負責睇住零售交易部。小琴去證監會睇返程嘅持牌紀錄，有效時期最後資料係截至舊年6月26日嘅東興證券，似乎佢過去半年都唞咗一陣，啱啱先復出。

講開又講，舊年上半年BOCI稅後盈利跌咗成88%得127萬元，都反映現時生意認真難做，不過BOCI都無乜炒人，近年都係主要透過自然流失，凍結人手減開支。資料顯示公司持牌人數目由2015年底441人到噚日得返334人，跌咗24%。除咗減啲人手，據聞內部都諗緊啲業務重組可能，不過仲係好初步，最終係點無人知。

email: financepage@mingpao.com

[小琴密語]