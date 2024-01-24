IMF警告：美商業房地產價處半世紀最嚴重跌浪

兩年逾萬億美元債到期 市場憂違約潮

由Andrea Deghi領導的IMF分析師撰寫的報告指出，以往的美聯儲加息周期，美國商業房地產價格整體仍保持穩定，又或出現輕微跌幅。根據IMF的數據，美國商業房地產價格目前的趨勢，最接近1983至84年，以及1988至89年加息周期的商業房地產價格下跌軌迹，當時商業房地產價格分別下跌5.86%和2.71%。

今次跌浪部分由於加息步伐急速，令按揭抵押利率及商業抵押擔保證券（CMBS）收益率急劇上升。借貸成本上漲妨礙了私募股權融資，而銀行收緊貸款準則，也導致信貸緊縮加劇。報告指出，約三分之二的美國銀行近期表示，對商業建築及土地開發的貸款標準收緊，相比去年初的比例不足5%。

IMF警告，倘商業房地產領域債務拖欠及違約增加，可能會引發融資條件收緊、商業地產價格下跌、金融中介面臨損失惡性循環，對其他經濟領域產生不利的溢出效應。

（綜合報道）

[國際金融]