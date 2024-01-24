《網遊管理》草案 諮詢期滿即刪不尋常

【明報專訊】曾引發市場恐慌拋售，令遊戲股單日蒸發逾5000億元市值的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，諮詢期前日（22日）結束後，即從國家新聞出版署的網站撤下草案連結，網址顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」。相比之下，其餘已到期的徵求意見文件，仍會保留在政府網站。國家新聞出版署未有回應此次刪除原因。