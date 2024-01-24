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經濟

證監未來3年策略重點 着力提升港資本市場競爭力

【明報專訊】證監會發表2024至2026年的策略重點，指未來3年將竭力維持市場韌力，着力提升香港資本市場的全球競爭力和吸引力，並且以科技和ESG（即環境、社會及管治）引領金融市場轉型，以及提高機構韌力及營運效率。該會提倡將更多與內地相關衍生產品引入香港，並擬探索新的監管工具，打擊跨境市場失當行為，強調：「會嚴格的預算編製和內部監控措施，確保我們的財政資源足以支撐日常營運。」

該會提到，在維持市場韌力及減輕對市場嚴重損害方面，會探索新的監管工具，以監察及調查業務跨越多個司法管轄區的公司，並且因應新興風險，去提升市場基礎設施及中介機構的風險管理能力。同時會繼續與內地及本港，以及海外的監管機構緊密合作，打擊跨境市場失當行為。

倡引入更多與內地相關衍生產品

至於在提升競爭力及吸引力方面，證監會除了提出引入更多與內地相關衍生產品之外，亦尋求拓展海外網絡以擴大香港發行人及投資者基礎，並探討潛在合作機會或連通市場的可能；亦提出運用區塊鏈及第三代互聯網基礎技術，促進建立一個負責任和安全的金融科技生態系統，並將內地碳市場與國際投資者連繫起來，以及拓展本地ESG產品和市場。

證監會主席雷添良表示，這份路線圖令該會較以往更具優勢，以堅定和創新的方式應對香港和其他地方的監管新挑戰，並勾勒出市場發展的路向。

行政總裁梁鳳儀表示，證監會將在更堅實的基礎上保護投資者免受損害，將違規者繩之於法。

相關字詞﹕梁鳳儀 雷添良 證監會

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