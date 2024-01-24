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經濟

金管局就銀行交換帳戶信息展諮詢

【明報專訊】金管局昨日就容許銀行為防範或偵測金融罪行而交換客戶帳戶信息，發表公眾諮詢文件。金管局總裁余偉文在專欄《匯思》中表示，目前法例及合約規定限制銀行交換信息的能力，不法分子利用銀行間信息差異，通過傀儡銀行戶口網絡在不同銀行間調撥款項。當局諮詢文件，擬讓銀行留意有迹象顯示客戶、戶口或交易可能涉及犯罪時，可向其他銀行示警以協助限截非法資金，並消除銀行之間信息差異，以及被騙徒利用。

金管局建議，交換資料範圍因應個別個案，一般可包括銀行帳戶號碼、客戶和交易對手個人資料、法人信託等實益擁有人資料、有關交易可能涉及詐騙洗錢原因等。銀行間交換信息建議為自願性質，其他司法管轄區做法相似。銀行可獲得相關法律保障，符合所有適用要求下，有關披露信息不會視為違反相關法律、合約，也不會因此被追討損失。

金管局現時與銀行業和警方設有反訛騙和洗黑錢的情報交換平台，並有全時間運作的止付機制。至於為何仍有騙款無法追回，余偉文解釋，現行公私營合作下，一般只能在執法機構立案調查後才交換個案信息，由受害人發現被騙到立案調查，騙徒有足夠時間轉移款項；警方收到銀行向舉報可疑活動，未必能即時展開調查，與銀行分享情報需時，即使結束或封鎖涉案戶口，不法分子仍可透過其他銀行的戶口轉移款項。

去年試推FINEST 僅涵蓋企業戶口

銀行公會在去年6月，推出電子平台「FINEST」，讓5家主要零售銀行發現可疑犯罪活動時交換信息，但基於對交換個人信息的法律考量，僅能涵蓋企業戶口。余偉文指出，如能擴大信息交換的範圍，對打擊金融罪行，尤其詐騙定能發揮關鍵作用。他又指反洗錢相關國際組織，已表明支持成員在符合資料保障下，考慮推出私營機構間的交換信息制度。

只限於防範或偵測罪案

須藉指定安全平台

私隱保障方面，余偉文表示，信息交換須遵守多項嚴格管控措施，包括只限於防範或偵測罪案，並只能透過指定安全平台交換信息，銀行也須對已交換信息保密。他強調，當局會監管銀行遵守管控的措施，就交換信息適用情况和銀行應如何遵守各項規定，發出全面指引。

相關字詞﹕反詐騙 余偉文 洗黑錢 金管局

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