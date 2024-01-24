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經濟

港去年廣告開支下半年放緩

【明報專訊】廣告媒體監察公司admanGo發表的《2023年香港廣告支出報告》顯示，2023年香港的廣告開支總值達301億港元，按年上升5.4%。若按季度分，第一至四季度的香港總廣告支出分別按年升21%、升5.5%、跌2.6%、升1.3%，可見增長勢頭減慢。

據admanGo指出，去年初香港經濟自受內地通關安排和擺脫疫情等正面影響而迎來整體性的復蘇，各行業均願意投放更多資源在宣傳推廣上，令第一季的廣告支出錄得高達21%按年增長。

但開關後，自由行的消費模式轉變加上港人在疫情後增加對外遊的需求，令第二季廣告開支增長放緩至5.5%。廣告商亦因應市况部署旅遊旺季及節日的宣傳策略，在傳統暑期旅遊旺季的第三季廣告開支錄得按年2.6%下跌，但在節日購物氣氛濃厚的第四季則錄得1.3%按年增長。

媒體方面，社交媒體在2023年的廣告開支錄得按年14%升幅，當中Instagram的廣告開支錄得高達按年39%升幅，流動廣告亦錄得按年12%升幅，顯示數碼媒體在2023年繼續受到廣告商重視，而戶外廣告的廣告開支亦錄得按年11%升幅，是表現最好的傳統媒體。

至於2023年十大最高廣告支出行業中，金融地產隨着本港股市樓市雙跌，連帶廣告開支亦見下跌；而疫後復常，港人旅遊需求出現「爆發式」增長，則帶動旅遊業廣告開支大增1.13倍，排名由2022年的20名急升至去年的第8名（見表）。

相關字詞﹕銀行 外遊 自由行 廣告支出

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