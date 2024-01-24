TVB預料去年LBITDA收窄 免費電視黃金時段收視市佔達八成 2022年底以來最高

明報記者 陳偉燊

TVB第二度發表季度數據。指扭轉去年上半年度錄得LBITDA並虧損1.86億元的情况，到下半年度實現正數EBITDA，拉勻全年的LBITDA則比上年度的3.38億元為少。

至於核心的免費電視業務，按晚上7時至11時的黃金時段平均收視在港的市場佔有率計達80%，為自2022年底以來最高水平。

《新聞女王》成去年港收視最高劇集

各免費頻道方面，旗艦頻道翡翠台在黃金時段的收視點為17.2點，按季跌0.2點，並為自2022年底第四季度以來最低水平。新聞台的收視點則在去年第四季度為1.8點，按季減少0.2點。J2、明珠台及財經體育資訊台的收視點共3.1點，按季增加0.2點。其熱播劇《新聞女王》在去年第四季度播出期間平均取得23.5點，成為去年在港收視率最高劇集。

在廣告收入方面，TVB指去年第四季度持續有更多藍籌廣告客戶回歸到其平台，翡翠台頻道黃金時段電視廣告的平均單價，雖然在去年第四季按季跌了5%，但仍比2022年底止第四季度高出18%。今年電視廣告套餐的客戶預訂額，與去年預先承諾活動比較，則取得雙位數的增長。

稱第四季有更多藍籌廣告客回歸

OTT業務方面，myTV Gold訂戶數目連升兩個季度，到去年第四季度達19.32萬戶，按季增長1%，按年亦增長21%。至於平均月度活躍用戶人數按季穩定在200萬戶水平。旗下myTV Super平台數碼廣告的收入，第四季按季及按年則分別增長73%及95%，拉勻全年料將實現逾30%增長。

myTV Gold訂戶量連升兩季

內地的多渠道網絡錄得社交媒體追隨者數量達1.81億人次，按年增加300萬；季內舉行直播電商數目雖然按季減少3場至只有276場，但是電商直播觀看人次則達8700萬人次，按季增加2000萬人次。

TVB股價昨收報3.01元，升3.43%，成交額達339萬元。