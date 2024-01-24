高盛劉勁津：2萬億救市規模龐大

根據彭博截至本周一的資料，內地滬深兩市總市值約60.5萬億元人民幣。回顧上次2015年A股股災，上證綜指由6月中高位逾5200點，急挫至7月初近3900點低位時平準基金開始入市（見圖）。上證綜指在數日後跌至約3700點初步喘穩後，至同年8月底及2016年1月底兩度探底，跌近2700點才反覆回升。

9年前1.5萬億入市 A股續跌

高盛亞太區（日本除外）總裁Kevin Sneader則相對審慎，昨接受彭博電視採訪時，認為撐市方案只能起短暫提振作用，現時中國主要面對的問題為市場信心、連貫性及市場情緒。他續指出，當審視這套方案或其他任何措施時，要衡量該方案如何解決上述問題，「其方案會不會改變市場情緒？會不會讓人們積極地相信中國未來經濟？會不會增加企業家信心？不單止是投資者的信心，令其相信當他們投資時，可以取得回報。」

紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略主管Aninda Mitra表示，歡迎中國救市方案，認為其顯示中國當局的反應日益增快，但認為方案仍不足夠，指其資金規模，僅達現時於港交所（0388）上市中國企業的市值約兩成，甚至是次救市資金規模，仍未能彌補其於港上市的中國企業，由去年12月至現時市值減少的幅度。