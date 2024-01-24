內地傳2萬億救市 恒指曾彈逾500點 重磅科網金融股齊漲 北水趁勢走資53億

明報記者

彭博社引述消息稱，中國政府正考慮多項支持工具，穩定資本市場運行，方案包括，設立規模約2萬億元人民幣的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬股通、深股通投向A股；支持人民幣匯率；以及通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司，向A股投資至少3000億元人民幣的本地資金。這些政策選項尚未最終確定，或將最早於本周獲批並宣布。中證監對報道沒有評論。此前，中國的各種行動未能恢復投資者的信心，促使國務院總理李強本周初呼籲採取更加「有力有效」措施。

淨賣出限制傳擴至保險公司

彭博社同時報道，內地考慮將股票淨賣出限制從主要公募基金擴大到保險公司。監管機構周一對最少兩家國有保險公司進行窗口指導，要求其限制淨賣出境內股票。另一家主要保險公司表示1月初收到了相關指示。

另外，中美債息差擴闊，不利人民幣匯價，外電報道，國有銀行周一出手穩定人民幣，加上昨日傳出救市消息，人民幣匯價續升約0.3%至約7.169。

恒指昨高開77點，其後傳出內地救市措施，大市應聲向上，午後升幅擴大，最多升555點，高見15,516點，尾市回順，收市升392點，報15,353點。國指最多升4%，收市升2.8%；科指最多升5.17%，收市升3.7%。

盈富成交122億 沽空比率逾47%

大市連續兩日成交逾千億元，昨達1241億元。北水在連續7日淨流入後，昨急走資53.2億元。滬深股通下的南水，則淨流入37.9億元人民幣。

據報內地移除《網絡遊戲管理辦法》草案，重磅科網股、連帶金融股成升市「火車頭」。全日成交最多的是盈富基金（2800），近122億元，昨日盈富沽空金額增加至58億元，全日沽空比率逾47%。

分析：若細節出台 或試17000

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，市場憧憬內地的救市措施，故昨入市「博反彈」，但重點是措施何時落實，因有關救市傳聞之前聽得太多，認為今個星期是關鍵，若有細節出台，大市或進一步上試17,000點。相反，若未落實，股市會掉頭下試2022年10月的低位14,597點。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場對內地早前推動消費等宏觀政策已沒耐性，今次救市針對資本市場，有資金流入相對有效，惟認為市場信心仍需要時間恢復，故股市受消息刺激反彈後仍會遭沽貨，後市仍有機會下試14,597點。